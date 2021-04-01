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Giriş Tarihi: 1.4.2021 18:21 Son Güncelleme: 1.4.2021 18:22

merkezli 8 ilde operasyonu: 9 gözaltı

İHA
Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

merkezli 8 ilde Fethullah Terör Örgütü'nün () askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5 muvazzaf askerin aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün asker mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5'i muvazzaf, 2'si emekli, 1'i KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 de askeri öğrenci olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

5 ASKER AKTİF OLARAK GÖREV YAPIYOR

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği şüphelilerden 5 muvazzaf askerin aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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