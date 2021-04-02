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Giriş Tarihi: 2.4.2021

ile kritik görüşme

BETÜL USTA BETÜL USTA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede her iki bakan tarafından; stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Akar ve Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.
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ABD ile kritik görüşme
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