Aliyev’den Selçuk Bayraktar’a Karabağ nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a "Karabağ Nişanı" verildi.



Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ü kabul etti. Kabulün ardından Aliyev, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında hizmetleri bulunan asker ve sivillerin ödüllendirilmesi için tesis edilen "Karabağ Nişanı"nı Bayraktar'a takdim etti. Aliyev kabulde yaptığı konuşmada Baykar ürünlerinin Dağlık Karabağ zaferindeki önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.



Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek millet, iki devletin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Gece yarısı başladı! Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönem