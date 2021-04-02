Ana yüreği terörü yenecek

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 577'nci günde 219 aileyle sürüyor. Siirt'te faaliyet gösteren 40 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Diyarbakır'a gelerek, evlat nöbetindeki ailelerle 'Teröre lanet yürüyüşü' gerçekleştirdi. Van'da ise ailelerin HDP binası önündeki eylemleri 6'ncı haftasında sürdü. Bir ailenin daha katılması ile eylemdeki aile sayısı 23'e çıktı. Aileler, HDP'den istedikleri çocuklarına da çağrı yaparak, devlete teslim olmalarını istedi. HDP'liler yüksek sesle müzik açarak, ailelerin sesini bastırmaya çalıştı. Aileler ise HDP'nin çirkin saldırısına terörü lanetleyerek karşılık verdi. 23 aile, "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Eyleme 47 sivil toplum örgütünün birleşmesiyle oluşturulan Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri de destek verdi.