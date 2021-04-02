Son dakika | Bakan Koca koronavirüste acı bilançoyu açıkladı: Sınır aşıldı

TEST SAYISINDA REKOR SEVİYE

Son 24 saatte 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu.