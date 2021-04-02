Son dakika | Bakan Koca koronavirüste acı bilançoyu açıkladı: Sınır aşıldı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildiği DSÖ'nün medya brifinginde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." dedi.
"Genel Direktör Ghebreyesus, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, dünya genelinde dayanışma içinde olunmasının önemini defalarca dile getirdi. Türkiye'nin bu sürece katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin dünyaya ne gibi katkısı oldu?" sorusunu cevaplayan Koca, Türkiye'nin salgın sürecinde 158 ülkeye koruyucu ekipman, tanı kiti ve solunum cihazlarını da içeren yardımlarda bulunduğunu belirtti.
Bakan Koca, Kovid-19 sürecinde DSÖ'nün de içinde olduğu 14 uluslararası kuruluşla iş birliği yaptıklarını belirterek, "Ben bizzat, bu süreçte 20 ülkenin sağlık bakanıyla birebir görüşme içinde oldum. Ayrıca Koronavirüs Bilim Kurulu'muz da 13 ülkeyle tecrübelerini paylaştı." dedi.
"Türkiye, sağlık çalışanlarını aşılamaya öncelik veren ülkelerin başında geliyor. Türkiye'nin aşı üretimi ve temini konusunda şu anki durumu hakkında bilgi verir misiniz?" sorusu üzerine Koca, şu bilgileri paylaştı:
TARİH VERDİ: AĞUSTOS EYLÜL GİBİ BAŞLIYOR
"Kovid-19 aşılarıyla ilgili, şu an Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var. Bir tanesi, Faz-2 safhasında olan, bir ay sonra Faz-3 safhasına geçmesini ümit ettiğimiz inaktif aşı. Ayrıca dört tane aşımızın da Faz-1 çalışması başladı. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum."
Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya genelinde 100'e yakın ülkenin henüz aşıya ulaşamadığını, yerli aşının üretilmesinin ardından en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunulacağını belirttiğini anımsattı.
4-5 AY İÇERİSİNDE BİRKAÇ AŞIMIZ BİRDEN DEVREYE GİREBİLECEK
Türkiye'nin inaktif, mRNA, virüs benzeri parçacık temelli gibi farklı teknolojiler kullanarak aşı geliştirme çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Koca, "Ayrıca nazal aşı teknolojisi de Faz-1 aşamasına zannediyorum 2-3 hafta içinde geçmiş olacak. Yani 4-5 ay sonra ilk etapta birkaç aşımızın devreye girebileceğini ve insanlığın kullanımına da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle geçirebileceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Koca, aşıya erişime ilişkin, "Dünya bu konuda büyük bir sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan bütün dünyada, her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN BAŞARILI MÜCADELESİ DSÖ'NÜN ÖRNEĞİ OLDU
Kovid-19 ile birlikte Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan DSÖ'nün uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı. Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne medya brifinglerinde Kovid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik etti.
Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Kovid-19 mücadelesi, üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.
Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifingin, DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen canlı yayınına DSÖ'nün "Kovid-19 sitesi" ve sosyal medya hesaplarından erişim sağlandı.
SON DAKİKA KORONAVİRÜSTE ACI TABLO: 40 BİN SINIRI AŞILDI
Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1424 oldu.
TEST SAYISINDA REKOR SEVİYE
Son 24 saatte 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Medya Brifingi'ne katıldı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik eden Koca, "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
BÜTÜN DÜNYADA AŞI ÜRETİLEBİLECEK Mİ?
Koca, aşıya erişime ilişkin, "Dünya bu konuda büyük bir sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan bütün dünyada, her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.
CEZA UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR
Yurt genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamalar devam ediyor. Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 330 kişiye 844 bin 765 lira ceza verildi. Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası uygulandı, izolasyon kurallarına uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi. Tunceli'de, Nevruz Bayramı'nda halay çekerek Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 35 kişiye para cezası uygulandı.
KARANTİNA UYGULAMASI!
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 2 köyde ve Adıyaman'da 116 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir okulda Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime 10 gün ara verildi.