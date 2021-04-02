Bakanlık açıkladı! Şanlıurfa sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Şanlıurfa'da sınırı geçmek isteyen 2 kişinin hudut personellerinin dikkati sayesinde yakalandığını ve yapılan incelemeler doğrultusunda yakalanan 2 kişinde birinin DEAŞ'lı terörist olduğu öğrenildi.

Bakanlık tarafında yapılan paylaşım ile duyurulan haberde; ''Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa'daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi'' ifadelerinde bulunuldu.