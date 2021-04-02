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Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:35

Bakanlık açıkladı! sınırda yakalandılar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakanlık açıkladı! Şanlıurfa sınırda yakalandılar

Suriye'den Türkiye geçmeyen çalışan 1'nin 'lı olduğu 2 terörist 'da yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Şanlıurfa'da sınırı geçmek isteyen 2 kişinin hudut personellerinin dikkati sayesinde yakalandığını ve yapılan incelemeler doğrultusunda yakalanan 2 kişinde birinin DEAŞ'lı terörist olduğu öğrenildi.

Bakanlık tarafında yapılan paylaşım ile duyurulan haberde; ''Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa'daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi'' ifadelerinde bulunuldu.

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Bakanlık açıkladı! Şanlıurfa sınırda yakalandılar
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