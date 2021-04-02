Başkan Sayan, HDP’li Koç’un iddialarına cevap verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) konuşmasında; 'Ağrı'da Genel-İş Sendikası üyesi 3 kişinin hiçbir gerekçe gösterilmeden Savcı Sayan tarafından DİSK paylaşımlarını beğeniyorsunuz iddiasıyla Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından iş akitlerinin feshedilmiştir' iddiasına, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yanıt verdi.



'KİMSE SENDİKA AĞALIĞI ADINA AĞRI'YA AYAR VEREMEZ'



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla HDP'li Abdullah Koç'un iddialarına yanıt veren Başkan Sayan, "HDP milletvekili Abdullah Koç bey, Türkiye'de onlarca hastane kantini işleten aynı zamanda Ağrı'da baskı ile sendika ağalı yapan elemanınız işçilerin Hak-İş'e geçişlerini hazmedemediği için size yalan söylemiş. SGK kayıtlarına bakın çıkış var mı? Ayrıca hainlik yapıp yeni aldığımız otobüslere yatak sardıran, Motor indirten vatan ve millet düşmanlarını atmayacağım anlamına gelmez. Yakında, otobüsleri parçalayan, ulaşım ve temizliği sabote eden birçok hain için gereğini yapacağız. Kimse sendika ağalığı adına Ağrı'ya ayar veremez." dedi.