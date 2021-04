“Belediye milletin evidir, bizler milletin hizmetkarıyız”

Muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelen AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki yılda hayata geçirilen hizmetler ve bundan sonraki projelerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Beyoğlu,"Bu koltuğa oturduktan sonra parti rozetini ve siyaseti ikinci planda bırakarak ilçemizin her karışına ve milletimizin her ferdine hizmet götürmeye gayret ettik. Verdiğimiz sözleri tutmanın gönül rahatlığıyla karşınıza çıktık" ifadelerini kullandı.



Yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarların ayrıca sorun ve taleplerini aktardığı toplantı samimi bir havada geçti.



YAPILAN HİZMETLER ANLATILDI, TALEPLER KAYIT ALTINA ALINDI



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 36'sı kırsal ve 12'si merkez olmak üzere ilçeye bağlı 48 mahallenin muhtarıyla bir araya geldiği toplantıda hem iki yılda yapılan hizmetler ve bundan sonra yapılacak çalışmaları anlattı,hem de sorun ve taleplerini dinleyerek araya bürokratik engeller koymadan pratik yöntemlerle zaman kaybı yaşamadan çözme sözü verdi.



Belediye meclisi toplantı salonundaki toplantıya Başkan Beyoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi,birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.



Bazı muhtarlar, ilçe tarihinde ilk kez bu kadar hizmet üreten belediye anlayışı ve samimiyetle yaklaşan belediye başkanı gördüklerinin altını çizerek teşekkürlerini iletti.



"SİYASET DEĞİL, HİZMET ÜRETTİK"



Toplantıda diğer kurumların görev ve yetki alanına giren sorunlar da dile getirilirken, Başkan Beyoğlu bunları ilgili kurumlarla paylaşarak çözüm için takipçi olacağını kaydetti.



Son iki yılın değerlendirmesi ve önümüzdeki sürecin planlaması şeklinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Beyoğlu, göreve başlarken 20 yıldır hizmet almayan bir ilçe gerçeği ile karşılaştıklarını belirterek, belediyenin kaynaklarını milletin hizmetine sunarak gerek kırsalda gerekse merkezde ciddi bir başarı elde ettiklerini söyledi.



Yapılan hizmetleri yeterli görmediklerini, halka hizmet yaparken hiçbir siyasi ayrımla hareket etmeden imkanlarını ve kapılarını herkese açık tuttukkarını anlatan Beyoğlu,2021 yılını da hizmetlerde doruğa ulaşma dönemi ilan ettiklerini ifade etti.



"SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ HİZMETLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"



Beyoğlu,"Belediye milletin evidir, bizler mensubu olduğumuz milletimizin hizmetkarıyız. 20 yıl boyunca hizmet anlamında hak ettiğini alamayan ilçe tablosunu iki yılda tersine çevirdik. Pandemi demedik, kış demedik. Her zaman ve her koşulda gece gündüz demeden her tarafa ulaşmaya çalıştık. Bunu tek başımıza değil tabi siz değerli muhtarların gayretleri ve çabaları sonucu beraber başardık. Elbette hepimizin tabi olduğu bir parti ve siyasi düşünce var ama bizler hizmet ulaştırmada bu saikle asla hareket etmedik. İmkanlarımızı da gönlümüzü de sizlere ve aziz milletimize sonuna kadar açtık. "Acaba ulaşamadığımız yerler, yapamadığımız hizmetler oldu mu?" diyerek sizlerle bir araya gelip sorun ve taleplerinizi dinleyerek dertleşmek istedik. Benim telefonum 24 saat sizlere açık. Ayrıca sizler için whatsapp grubu oluşturduk. Sözünü verdiğimiz bütün hizmetleri inşallah hayata geçirerek bir sonraki yılda yeni hedefleri önümüze koyacağız." dedi.