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Giriş Tarihi: 2.4.2021 12:10

Son dakika haberi: davası başladı! 23 sanık hakim karşısında

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika haberi: Boğaziçi davası başladı! 23 sanık hakim karşısında

Son dakika haberi: Kadıköy’deki eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan  ve ’nın da aralarında olduğu 23 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Son dakika haberi: Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın da aralarında olduğu 23 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın da aralarında olduğu 23 kişinin 2911 sayılı yasaya ve kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri iddiasıyla cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

BOĞAZİÇİ DAVASI BAŞLADI

Tutuklu sanıklar Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın da aralarında olduğu 23 sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

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Son dakika haberi: Boğaziçi davası başladı! 23 sanık hakim karşısında
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