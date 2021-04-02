Boğaziçi eylemcileri hakim karşısına çıktı

İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Şilan Delipalta, Anıl Akyüz ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında basın mensubu ile izleyiciler ise alınmadı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Şilan Delipalta, olay günü tepki amaçlı Kadıköy'e gittiğini, toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığına dair bilgisi olmadığını, elinde silah, taş, sopa veya herhangi silahtan sayılan bir şeyin olmadığını ve görevli memurlara görevini yaptırmamak için direnmediği söyledi. Savunmasının devamında ise 'Aksine polis tarafından ben darbedildim. Bizi püskürtmeye çalışan çevik kuvvet ekiplerine karşı kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetten vazgeçilirse kabul ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum' dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Diğer tutuklu sanık Anıl Akyüz ise savunmasında olay günü sosyal medya üzerinden miting çağrısı yapıldığı için Kadıköy'e gittiğini ifade ederek, 'Ortada her hangi bir eylem ya da yürüyüş yokken kolluk görevlileri tarafından önümüz kesildi. Bize dağılın ihtarı yapılmadı. Benim başımdan tutup kaldırıma vurdular. Ben kolluk kuvvetlerine görevini yaptırmamak için direnmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum' şeklinde konuştu.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma esnasında söz verilen diğer sanıklar da, beraatlerine karar verilmesini talep ederken ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Şilan Delipalta ile Anıl Akyuz'ün tahliyesine karar verdi.

23 SANIK HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Duruşma sonu diğer sanıklar hakkındaki ev hapsi ile imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, 23 sanık hakkında sadece yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.