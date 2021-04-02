Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

Akşener, "Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver..." iddiasında bulundu.