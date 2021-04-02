Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabında paylaştığı videoda yer alan ve "Ekonomi berbat" dediği Yüksel Temur'un Range Rover marka aracının olduğu öğrenildi.
Yüksel Temur'un, sosyal medya hesabından Range Rover marka araç ve ciple çekilmiş fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor. Yüksel Temur'un, lüks bir restaurant sahibi olduğuna ifade edildi.
AKŞENER, YÜKSEL TEMUR'LA VİDEOSUNU PAYLAŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bu sırada Yüksel Temur'un isimli bir kişi Meral Akşener'e "Ekonomi berbat" iddiasında bulundu.
Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Yüksel Temur'un kendisiyle yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.
Akşener, "Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver..." iddiasında bulundu.
"Ekonomi berbat" diyen Yüksel Temur'un, lüks restaurant sahibi olduğu öğrenildi. Yüksel Temur'un, Range Rover marka araçla ve cipin üzerindeyken fotoğraf paylaşması dikkat çekiyor.
İşte tartışılan ismin paylaşımlarına dair görseller
Kaynak: Sabah.com.tr
İşte tartışılan ismin paylaşımlarına dair görseller