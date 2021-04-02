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Giriş Tarihi: 2.4.2021 12:20 Son Güncelleme: 2.4.2021 12:36

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı ’in tiyatrocusu

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

İYİ Parti Genel Başkanı 'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabında paylaştığı videoda yer alan ve "Ekonomi berbat" dediği Yüksel Temur'un Range Rover marka aracının olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı 'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabında paylaştığı videoda yer alan ve "Ekonomi berbat" dediği Yüksel Temur'un Range Rover marka aracının olduğu öğrenildi.

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

Yüksel Temur'un, sosyal medya hesabından Range Rover marka araç ve ciple çekilmiş fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor. Yüksel Temur'un, lüks bir restaurant sahibi olduğuna ifade edildi.

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

AKŞENER, YÜKSEL TEMUR'LA VİDEOSUNU PAYLAŞTI
İYİ Parti Genel Başkanı , Konya'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bu sırada Yüksel Temur'un isimli bir kişi Meral Akşener'e "Ekonomi berbat" iddiasında bulundu.

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Yüksel Temur'un kendisiyle yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

Akşener, "Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver..." iddiasında bulundu.

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

"Ekonomi berbat" diyen Yüksel Temur'un, lüks restaurant sahibi olduğu öğrenildi. Yüksel Temur'un, Range Rover marka araçla ve cipin üzerindeyken fotoğraf paylaşması dikkat çekiyor.

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

İşte tartışılan ismin paylaşımlarına dair görseller

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

Kaynak: Sabah.com.tr

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

İşte tartışılan ismin paylaşımlarına dair görseller

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

İşte tartışılan ismin paylaşımlarına dair görseller

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

İşte tartışılan ismin paylaşımlarına dair görseller

Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu

İşte tartışılan ismin paylaşımlarına dair görseller

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Bu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tiyatrocusu
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