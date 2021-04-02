CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri 4 ayrı görevden 32 bin lira! Dolarla maaş alıyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Cansel Çevikol Tuncer'in belediyede birden fazla görevde bulunduğu, yönetim kurulu üyelikleri dâhil toplamda dört görevde yer aldığı, bu görevlerinden toplamda 32 bin lira maaş aldığı, hatta belediye iştiraki ASBAŞ yönetim kurulu üyeliğinden dolar üzerinden maaş aldığı ileri sürüldü.

"DEMEK Kİ BAL TUTAN PARMAĞINI YALIYOR"

Antalya'da yerel bir haber sitesi olan günhaber.com.tr isimli internet sitesinde Antalyalı gazeteci Dursun Gündoğdu'nun köşe yazısında iddiaların ayrıntıları yer aldı. Gündoğdu, ilk olarak yazısında, "Şimdi size sorsam… 'Antalya'da geliri en yüksek devlet memuru kimdir?' desem ne cevap verirsiniz? Vali mi dediniz? Hayır bilemediniz… Garnizon komutanı mı? Hayır… Kaymakam mı? Hayır… Rektör mü? Hayır… Peki o zaman kim? İnanın bende bilmiyordum. Sonradan öğrendim ki, Antalya Büyükşehir Genel Sekreteri olan hanımefendi, belediyenin o yönetim kurulu üyeliği senin, bu yönetim kurulu üyeliği benim derken maşallah cebini dolduruyormuş. Herkes iş, iş diye kıvranırken, partili, partisiz okumuş gençler asgari ücrete bile razıyken, ben bir belediyede bu kadar yerden bu kadar maaşı, indira gandi yapanı ilk defa duyuyorum. Demek ki bal tutan parmağını yalıyor. Belediye başkanlarının maaşları üç aşağı beş yukarı belli… Nüfusa göre bir hesaplamaları var benim bildiğim… Ama genel sekreter misali öyle bürokratlar var ki, bir belediye başkanından daha fazla maaş alıyor. Büyükşehirde kim ne maaş aldığını saklıyor ama yakında isim isim ortalığa dökülürse kimse şaşırmasın…" ifadelerini kullandı.

TUNCER DOLAR ÜZERİNDEN MAAŞ ALIYOR!

Gündoğdu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in nerelerden maaş aldığına dair bilgileri köşesinde paylaşarak, "Koskoca Antalya'yı yöneten ve eline ancak 13-14 bin lira geçen valiyi bile kıskandıracak maaşlar konuşuluyor. Büyükşehir Belediyesi'nden 2020'de çıplak maaş olarak aylık 15 bin lira civarında maaş alan Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in, belediye iştiraki ASBAŞ yönetim kurulu üyeliğinden 1000 dolar… (Evet, yanlış yazmadım maaşı dolarla alıyor. Çünkü bu şirket yurtdışı iştiraki) Ki bu 1000 doların karşılığı da bugünkü kurdan 8 bin 300 TL ediyor" dedi.

DÖRT AYRI GÖREVDEN TOPLAMDA 32 BİN LİRA MAAŞ

Tuncer'in hangi yönetim kurulu üyeliklerinden maaş aldığını anlatan Gündoğdu, Tuncer'in maaş aldığını belirttiği diğer görevlerini de şöyle sıraladı: "Yine bir belediye iştiraki ALDAŞ'tan ise 3 bin 500 TL cukka geliyor sevgili bürokratımıza... 'Huzur hakkı almıyorum' diye afra tafra yapan bu gözde bürokratımızın belediye şirketi ANSET'ten ise her ay 2 bin 500 TL alacağı huzur hakkı bir kenarda tutuluyor. Çünkü, huzur hakkı almayacağına ilişkin genel kurul kararı yok. Yarın bir gün, 'Hadi bana eyvallah' dediğinde, dava açıp birikmiş paralarını alacağını bir avukat olarak o bizden daha iyi biliyor. Ve sonuç; 2020'de aldığı toplam aylık maaş 29 bin 300 lira… Bu maaş ocak ayında yapılan yüzde 7.6 zamla bugün 32 bin TL'yi çoktan aşmış durumda… Tabi bu bizim bildiğimiz…"

"15 İLÇE BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇOK AMA ÇOK DAHA FAZLA MAAŞ ALIYOR"

Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer yanılıyorsam, sayın genel sekreter bana doğru rakamları gönderirse, bu köşeden seve seve yayınlarım. Dün yaptıkları basın açıklamasından öğrendim ki, hanımefendi ayrıca ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı da olmuş… Cansel Tuncer'in bu başkanlık için para alıp almadığını, alıyorsa ne kadar para aldığını ise bilmiyoruz. İşte bu bürokratımız, vali beyin iki katı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'den, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'ten ve kalan diğer 15 ilçe belediye başkanından çok ama çok daha fazla maaş alıyor. Gözümüz yok… Şimdi siz bu genel sekreterin yerinde olsanız, meclis üyelerine de, belediye başkanlarına da tepeden bakmaz mısınız? Sana bir laf ettiğinde, 'Maaşın kadar konuş' demez misiniz?.. Eeee, zaman zaman 'Der' gibi de oluyor genel sekterimiz yani… Ve gelelim zurnanın 'Zırt' dediği yere…"

"KILIÇDAROĞLU BUNLARI SÖYLERKEN, KENDİ BELEDİYESİNDE OLANI BİTENİ GÖRMÜYOR MU, DUYMUYOR MU?"

Köşe yazısının sonunda ise Gündoğdu: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 5 maaş almasını vicdanınız kabul ediyor mu?" diye her salı günü grup toplantısında Ak Partililer'e sorarken, kendi belediyesinin bürokratı söz konusu olunca bu sözleri duymamazlıktan gelip kulağının arkasına mı yatıyor acaba? Kılıçdaroğlu bunları söylerken, kendi belediyesinde olanı biteni görmüyor mu, duymuyor mu? CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, 5 yerden maaş alanlara Twitter hesabından, 'Utanmıyor musunuz' diye yazarken, Antalya'da birilerinin üzerine alınmaması ne kadar garip değil mi?" ifadelerini kullandı.