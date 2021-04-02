Ali Kılıç'ın çarpma anı, olay yerinden kaçma anı ve Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ın olayı kapatma anları kazazede tarafından görüntülendi.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı | Video

"SUSALIM DİYE RÜŞVET TEKLİF EDİYORLAR"

Kazazede kadın söz konusu videoda, 'Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen' ifadelerini kullandı.