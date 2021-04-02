Covid-19 aşısı yaptıran uçuş ekiplerine 48 saat uçuş yok

Koronavirüs aşıyı yaptıran uçuş ve kabin ekiplerine 48 saat içerisinde uçuş görevi verilmeyecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş operasyonlarında koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesini ortaya çıkan yeni durumlara göre güncelledi.

Sağlık Bakanlığı Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda güncellenen ve 31 Temmuz'a kadar geçerli genelge kapsamında uçuş emniyetinin sağlanması için Covid-19 aşısı yapılan uçuş ve kabin ekibine, aşılamadan sonraki 48 saat içerisinde yapılan aşıya bağlı olası yan etkilerin gözlenebilmesi için herhangi bir uçuş görevi verilmeyecek.

Genelgede ayrıca yapılan Covid- 19 aşısının Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası aşı veya profilaksi sertifikasına işlenmesi ve salgın süresince bu sertifikanın uçuş görevlerinde uçuş ekibinin yanında taşınması tavsiye edildi. Genelgede yurt dışından havayoluyla Türkiye'ye gelecek yolcuların uçuşları öncesindeki son 72 saat içerisinde "register.health.gov.tr" adresinden doldurmaları gerek "Türkiye'ye Giriş Formu" nu doldurulup doldurulmadığının uçuş öncesinde mobil cihaz ekranı veya kağıt çıktısı üzerinden kontrolünün havayolu işletmeleri tarafından sağlanması gerektiği belirtildi