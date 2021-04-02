CHP'li başkana görevini kötüye kullanmak suçundan dava

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Zafer Yörük ile Park Bahçeler Müdürü Sevgi Türkay hakkında; bir derneğe maddi menfaat sağlamak suretiyle görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması önümüzdeki hafta görülecek. Başkan Genç, ormanlık alanda kiralanan Yukarıkaraman C Tipi Mesire Alanını protokolle 5 yıllığına bedelsiz Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik Spor Kulübü Derneğine devretmiş, dernek ise mesire alanında bir üniteyi bedelsiz kullandığı gibi piknik alanına gelen araçlardan bağış adı altında 10 lira otopark ücreti tahsil etmişti. Bu ücret de bağış gibi gösterilmişti. Sadece 10 ayda vatandaşlardan 426 bin lira tahsil edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Orman Bölge Müdürlüğü; kiralama şartlarına aykırı olarak alanın bir ünitesinin üçüncü kişi olan ve tüzel kişiliği haiz derneğe kiralandığını ayrıca bağış adı altında otopark ücreti alındığını tespit etti. İddianameye göre; 2016'da derneğe yapılan kiralama sonucu Döşemealtı Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında 2011 yılında yapılan kiralama protokolüne aykırı davranıldı. Mesire alanındaki 36 üniteden kapının girişinde yer alan önemli yerdeki, kapıya hakim bir ünite, derneğe 5 yıllığına bedelsiz kiralandı. Derneğin mesire alanına gelenlerden otopark ücreti almasının da önü açıldı. Böylece derneğin devlete ait araziden bir lira dahi ödemeden haksız menfaat etmesinin önü açılmış oldu. Şikayet üzerine Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulubü Demeğinin, mesire yerleri uygulama tebliğine aykırı şekilde C tipi Piknik ve Mesire alanında otopark ve giriş ücreti alınmasına göz yumdukları ile görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla savcılıkça soruşturma başlatıldı.