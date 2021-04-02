FETÖ yalanıyla evini sattırdılar! Yaşlı kadın 750 bin liralık evini satıp parayı dolandırıcılara verdi

Ankara'da, telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtarak FETÖ soruşturmasında adı geçtiğini söyledikleri kadından para istedi. Dolandırıcılara inanan kadın, 750 bin liralık evini aynı gün satarak parayı dolandırıcılara teslim etti. Parayı aldıktan sonra lüks araçla kaçan zanlılar, dolandırdıkları parayla birlikte polis tarafından yakalandı.

Ankara'da telefon dolandırıcıları, aradıkları 62 yaşındaki kadına, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, kadına "FETÖ soruşturmalarında adınız geçti. Biz de örgüte yönelik operasyon düzenleyeceğiz. Eğer sizi kurtarmamızı istiyorsanız, varsa paranızı, yoksa evinizi satarak o parayı dolara çevirip bizim ekiplere teslim edin" dedi.

KORKUDAN EVİNİ SATTI



Paniğe kapılan kadın, Batıkent'teki evini aynı gün satılığa çıkararak 750 bin liraya sattı. Kadın, dolara çevirdiği parayı bir süre sonra kendisini arayan şüphelinin yönlendirmesiyle poşet içinde apartman kapısının önüne bıraktı. Şüpheliler, parayı alarak kaçarken, dolandırıldığını anlayan kadın, polise ihbarda bulundu.

KAÇARKEN YAKALANDILAR



Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin Mehmet E., Halil G. ve H.B. olduğu belirlendi. Takibe alınan 3 kişi, lüks otomobille Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktığı sırada Gölbaşı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 3 kişi gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada zulalanmış vaziyette 750 bin lira değerindeki döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülürken, ele geçirilen para kadına teslim edildi. Yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri seçerek dolandırdığı belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet E. ile Halil G. tutuklanırken, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.