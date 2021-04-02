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Giriş Tarihi: 2.4.2021 08:51 Son Güncelleme: 2.4.2021 08:56

Son dakika: FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika bilgisine göre ’da ’ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda ankesörlü hatlarla mahrem imamlarla irtibat kurduğu tespit edilen 10’u aktif görevde 32 asker ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi... Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda ankesörlü hatlarla mahrem imamlarla irtibat kurduğu tespit edilen 10'u aktif görevde 32 asker ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 'Ankara genelindeki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, daha önce ihraç edilmiş olan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen,
3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş ve daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci ile askeri öğrencilerden sorumlu 2 mahrem imamında aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda belirlenen adreslere Ankara merkezli 9 ilde baskın yapıldı.

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Son dakika: FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
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