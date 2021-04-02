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Giriş Tarihi: 2.4.2021

FETÖ’nün firarileri kıskıvrak kaçamadılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
FETÖ’nün firarileri kıskıvrak kaçamadılar
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri ve Terör Şube Polisleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

'BÖLGE ABLASI' DA YAKALANDI
FETÖ'nün Adıyaman Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen ve hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kadın Samsun'da yakalandı. A.Y. adlı kadının öğretmen olan ve örgütün kadın yapılanmasında sözde "Bölge Ablalığı" yaptığı tespit edildi.
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FETÖ’nün firarileri kıskıvrak kaçamadılar
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