FETÖ’nün firarileri kıskıvrak kaçamadılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri ve Terör Şube Polisleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.FETÖ'nün Adıyaman Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen ve hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kadın Samsun'da yakalandı. A.Y. adlı kadının öğretmen olan ve örgütün kadın yapılanmasında sözde "Bölge Ablalığı" yaptığı tespit edildi.