FETÖ’nün mahrem abi ve ablalarına operasyon

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 31 Mart tarihinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 5 şüphe gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şule K. ve Zekiye Ö'nün polis eşlerinden sorumlu "mahrem abla" oldukları, Şule K'nin ayrıca örgütün şifreli haberleşme programlarından "Eagle" kullandığı ileri sürüldü. şüpheli Nazmiye D'nin de sosyal medyadan örgüt elebaşı ile FETÖ üyeleri lehine paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi.

Şüphelilerden ve polislikten ihraç edilen Cemal S'nin örgüte "himmet" adı altında para yardımında bulunduğu, Muhammet Sait Ç.'nin de öğrenci evlerinden sorumlu "mahrem abi" olduğu ileri sürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Sait Ç. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise serbest kaldı.