Firari abla gaybubet evinden çıktı

Fetullahçı Terör Örgütün Erzurum Büyük Bölge Talebe ablası E.Ç. saklandığı gaybubet evinde yakalandı. E.Ç. yakalanmamak için saç, kıyafet tarzı ve fiziki görünümünde keskin değişikler yaptığı anlaşılırken eşinden FETÖ üyeliğinden cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan FETÖ/PDY örgütüne karşı kurulan özel ekiplerin çalışmasında ,FETÖ'nün Erzurum Büyük Bölge Talebe Mesulu olan MEB personeli E.Ç.'nin Etimesgut İlçesi'nde gaybubet evinde saklandığını belirledi. Bylock kullanıcı ve hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleştirilmiş hapis cezası olan E.Ç. polis ekiplerin operasyonu ile saklandığı gaybubet evinde yakalandı. E.Ç. yakalanmamak için saç, kıyafet tarzı ve fiziki görünümünde keskin değişikler yaptığı anlaşıldı.

FETÖ dershanelerinden adam kazandırmak gibi üst düzey sorumlularından olan E.Ç. örgütün ödül programlarında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca E.Ç.'nin eşinin de FETÖ üyeliğinden kamudan ihraç edildiği ve cezaevinde olduğu tespit edildi.