Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar
Giriş Tarihi: 3.4.2021 00:32 Son Güncelleme: 3.4.2021 00:55

'te katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar

İHA
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar

'in Nurdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Ağır yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep'teki feci kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Nurdağı-Gaziantep karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışma sonucu iki araçta bulunan 4'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. İhbarın ardından kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ile jandarma sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen feci kazada yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesi, İslahiye Devlet Hastanesi ve Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevklerini sağladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Hastanede tedavisi devam eden 2 yaralının daha durumun kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası Nurdağı-Gaziantep karayolundaki trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA