Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can pazarı yaşandı: Ölü ve yaralılar

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışma sonucu iki araçta bulunan 4'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. İhbarın ardından kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ile jandarma sevk edildi.