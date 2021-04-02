Güvenle aşılarını vurdurdular!

Merakla beklenen Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına başlanırken aşı olan vatandaşlar kendilerini güvende hissettiklerini söylediler.



Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde Aşı hakkı açılan 60 yaş ve üstü vatandaşlar MHRS randevu sistemi üzerinden Sinovac veya Biontech arasında seçim yaparak aşıların uygulandığı hastaneler veya aile hekimliklerinden randevularını alarak aşılandılar.



İnaktif aşı olan Sinovac'tan farklı olarak Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda -70 derecedeki dolaplarda saklanan aşılar, günlük randevu sayısına göre belirlenen ihtiyaç doğrultusunda ana dolaplardan aşı araçları ve özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürüldü. Aşılar, 2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat yani 5 gün boyunca tutulabiliyor. Biontech aşıları, mRNA bazlı aşı olduğu için önce çözünmesi bekleniyor, daha sonra flakonlar serum fizyolojik ile sulandırılıyor. Ardından çok hassas bir şekilde sallanarak karıştırma işlemi yapılıyor,



"VAKALAR ARTIYOR VİRÜS KONTROL ALTINA ALINANA KADAR AŞI VURDURMAMIZ ŞART"



Toplum olarak herkesin bu aşıyı yaptırması gerektiğini belirten Numan Kokçü, "Herkesin bu aşıyı yaptırması lazım. Hiç aşısız olmaktansa güvenle yaşamamız için temin edilen aşıyı vurdurmamız gerekir. Virüsten korunmak için bir süre daha mesafeli yaşayacağız. Bu aşı bir süre sonra grip aşısı gibi yapılacaktır. Bu virüs yeryüzünden kalkana kadar toplumumuzun mutlaka aşılanması gerekir. Yerli aşılarda başarılı sonuçlar alınıyor fakat Bu aşının da koruma oranı yüksek. İnşallah 6 aya kadar bu aşılar eczanelerde bulunur hale gelir" dedi.



"TOPLUMSAL OLARAK DÜŞÜNÜP AŞIMIZI VURDURMALIYIZ"



Olayın toplumsal yönüne bakmak gerektiğini ve en azından yüzde 50'sinin aşısını vurdurması gerektiğini belirten İnci Akçam, "Bireysel olarak kronik hastalığım olduğu için yaptırıyorum. Herkesin olması gerekir. Alınan tüm önlem ve kurallara rağmen virüs kontrol altına alınana kadar aşımızı rahatlıkla olmalıyız. Toplumun büyük kesiminin aşısını yaptırması ile virüsün yayılımı durdurulabilir. Bu arada maske , mesafe ve hijyene de dikkat edeceğiz"