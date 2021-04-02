Kamyonetin çarptığı imam öldü

İstanbul Beylikdüzü'nde geri geri giderek park etmeye çalışan bir kamyonet şoförü, aracın yakınında bulunan bir kişi fark edemeyince kaza yaptı. Kamyonetin çarptığı 61 yaşındaki cami imamı Mustafa Öztürk, yere düşerek kafasını kaldırım taşına vurdu. Öztürk, olay yerinde hayatını kaybederken kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde saat 0119.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 KE 3967 plakalı bir kamyonet, park etmek için geriye hareket ettiği esnada yol üzerine bulunan 61 yaşındaki Mustafa Öztürk'e çarptı. Cami imamı olduğu öğrenilen Öztürk, çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını kaldırım taşına vurdu. Yaşlı adamı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemelerin ardından Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI



Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, ifadesini almak üzere kamyon şoförünü gözaltına aldı. Olaya ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.