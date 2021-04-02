Millet İttifakı'nda Balıkesir krizi! İYİ Partili Başkan salonu terk etti! CHP'li Başkan neye uğradığını şaşırdı...

Yerel seçimlerde 'Kürdistan' skandalı ile gündeme gelen Balıkesir Edremit Belediye Başkan Selman Hasan Arslan, şimdi de yeni bir krizle ismini duyurdu. Ege bölgesinde yayın yapan bir televizyon kanalında Edremit Belediyesi'nin düzenlendiği bir program yayınlandı.

Düzenlenen programa; CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ve millet ittifakında yer alan birçok siyasi isim katıldı. Katılımcılara, Belediye Başkanı Arslan'a övgüler dizilen "Bir Hayalin Hikâyesi" adlı video izletildi. İzletilen videodan sonra ortalık karıştı. İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz salonu terk etti.

Başkana övgüler dizen video millet ittifakını karıştırdı! İYİ Parti ilçe başkanı salonu terk etti | Video