Patili dostlarla ‘kanser farkındalığı’!

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve bir yılı aşkın süredir hayatımızda yer alan Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar hastaneye giderek kanser taraması yaptırmaktan çekiniyor. Bu nedenle istatistiklere göre Türkiye'de tanı oranı yüzde 65 oranında düştü. Yaklaşık 100 kişinin kanser olduğundan habersiz olduğu ortaya kondu.

İnsanların Koronavirüs'ten tedirgin olduğu bu dönemde, 1-7 Nisan kanser haftası nedeniyle kansere karşı farkındalık amacıyla Patili dostlarımızın boynuna sarılırken pembe kurdelenin yarattığı farkındalığı hatırlatmak için bir projeye imza atıldı.

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyesi Doç.Dr Eda Küçüktülü, proje kapsamında SABAH'a özel açıklamalarda bulunarak neler yaptıklarını tek tek anlattı.

Küçüktülü şunları kaydetti: "Covid-19 pandemisi sırasında hastanelere ve kanser tarama merkezlerine gitmek halkımızın o kadar çok korkulu rüyası oldu ki, kanser konusunda edindikleri farkındalığı unuttular ya da unutmasalar bile farkındalık programlarında öğrendiklerini uygulamak yerine ertelemeyi tercih ettiler. Halbuki, hep söylediğimiz gibi kanserden ölüm oranları hala Covid-19 ölüm oranlarından yüksek! Üstelik erken tanı alarak tedavi olup yaşama şansını elde etmek ve bu şansın getirdiği umudu yaşamak bu kadar kıymetliyken…

Bizler, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği olarak erken tanı ve tarama programları için farkındalık yaratmak adına uzun yıllardır toplumun dikkatini çekecek aktiviteler yapmaktayız. Bu aktivitelerimizde, tıpkı Covid-19 mücadelemizde önerdiğimiz gibi, umudun sonsuzluğunu bildiren, kedere fırsat vermeyen hatta hatırımızda pozitif bir gülümseme ile kalan, korkuların üstüne gitmemizi sağlayan, çaresiz hissettirmeyen ve konusunu her gördüğümüzde hafızamızda kanserde erken tanının farkındalığını yaşatacak görselleri kullanıyoruz.

Bu anlamda, pandemi döneminde bizleri karamsar tablodan çıkaran, kısıtlanmış sosyal hayatımıza renk katan evcil hayvanlarımız farkındalık yaratmak için de kolları sıvadılar. İstatistiklere bakıldığında pandemi döneminde hayvan sahiplenme oranlarının ve sahiplenilen hayvanların sağlık, eğitim durumlarına olan ilginin arttığı görülmektedir.

FARK EDELİM,FARK ETTİRELİM

Dr Küçüktülü,"Öyle ki, patili dostlarımız Covid-19 pandemisinde korunma yöntemlerine destek olmak için eğitilmekte ve Covid-19 taşıyan hastaları maskelerinden tanıyabilmek için özel olarak çalışmalara dahil edilmektedirler. Bu konuda da yüzde 99 oranında başarılı oldukları bildirilmektedir. Bu çalışmalardan ülkemizde yapılan,

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Ankara Köpek kolejinin sahibi ve Hocası Veteriner Hekim Tarkan Özvardar'ın dikkat çekici sonuçları bizleri pandemi döneminde farkındalık için de patili dostlarımızın yapacağı görsel katkıya yönlendirdi ve ucuna erkenden tutunmamız gereken pembe kurdeleleri bu sefer Ankara Köpek Kolejinde köpek eğitimcisi Murat Gümüş hocamızdan özel eğitim alan patili dostlarımızın boynuna doladık.

Onlar da bizim dikkatimizi çekebilmek için tüm hünerlerini gösterdiler. Şimdi, sıra sizde, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'nın kanserde erken tanının önemini vurgulayan gündemini, Koronavirüs pandemisinin gölgesinde bırakmamak için, umutlar tükenmeden yaşayacağımız günleri sevgiyle kucaklamak adına, "FARK EDELİM, FARK ETTİRELİM"

Küçüktülü,"Koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyduğunuzda uygun merkezlerde tarama programlarına katılmanızın oldukça güvenli olduğunu ve hayat kurtarıcı olduğunu unutmayalım. Ve yine unutmayalım ki, pandemi döneminde de olsak hayat nasıl devam ediyorsa, kanser tanı ve tedavi merkezleri de her türlü önlemlerini alarak mükemmel hizmetlerini vermeye devam ediyor. Tarama programlarının başarılı olması, doğru tanı ve tedavi merkezlerine gidilmesi için öncelikle meme kanseri için hedef kitlede farkındalığın olması gerekmektedir."