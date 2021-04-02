RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin SABAH'a konuştu: Milletimize hakarettir, o yapımlara reklam vermeyin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Yayınlardaki şiddet görüntüleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kadın ve çocuk istismarı da, kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsü de... Bunlarla mücadelemiz aksamadan sürecek. Şiddet kadına yönelik veya toplumsal ne şekilde olursa olsun ekranlarda kabul edemeyiz. 'Şiddet çok izleniyor, müstehcenlik prim yapıyor, reytinglerimiz artıyor, toplum istiyor' şeklindeki mantık Türk toplumuna yapılan bir hakarettir, haksızlıktır. Vatandaşa seçenek bırakmazsanız ortayla çıkacak sonuç malumdur. Şiddet içerikleri olan, çarpık ilişki ve olayların anlatıldığı yapımlara reklam verilmezse onların yaşama şansı kalmaz" dedi.

Şahin'in SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:

RTÜK İZİN VERMİYOR

"Yayınlardaki şiddet görüntüleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Tütün ve tütün mamullerine, alkole ya da uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelere özendirmek de tehlikeli. Kadın ve çocuk istismarı da, kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsü de... Bunlarla mücadelemiz aksamadan sürecek. Sağlıklı toplum için bu mücadele şarttır. Görevimiz gereği her türlü olumsuz eleştiriye, dezenformasyona rağmen yılmadan ve yorulmadan milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz, RTÜK olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.

KALİTELİ YAPIMLAR DAHA ÇOK İZLENİR

'Şiddet çok izleniyor, müstehcenlik prim yapıyor, reytinglerimiz artıyor, toplum istiyor' şeklindeki mantık Türk toplumuna yapılan bir hakarettir, haksızlıktır. Aziz milletimiz her şeyin iyisine layıktır. Kaliteli yapımlar ekranlarda olursa toplum tarafından daha çok benimsenir. Vatandaşa seçenek bırakmazsanız ortayla çıkacak sonuç malumdur. Burada reklamverenlere de iş düşüyor. Bahsettiğiniz gibi şiddet içerikleri olan, çarpık ilişki ve olayların anlatıldığı yapımlara reklam verilmezse onların yaşama şansı kalmaz. Yayıncılar kadar reklamverenlerin de sorumlu olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz."

ŞİDDETİ ÖZENDİRİCİ OLAMAZ

Denetim faaliyetleri kapsamında, topluma yönelik zararlı yayınları nedeniyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın Hizmetleri" başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasının; (e) bendinde yer alan "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." hükmünü ihlal nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara 34 kez müeyyide uygulandı. (g) bendinde yer alan "Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz." hükmünü ihlal nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara 6 kez müeyyide uygulandı. ğ) bendinde yer alan "Çocuklara, güçsüzlere ve özürlülere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmünü ihlal nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara 21 kez müeyyide uygulandı. (s) bendinde yer alan "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünü ihlal nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara 46 kez müeyyide uygulandı. (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara 51 kez müeyyide uygulandı.