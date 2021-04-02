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Giriş Tarihi: 2.4.2021 14:31

Sahte yetkili servis çetesinde! 45 kişi adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR
Sahte yetkili servis çetesinde! 45 kişi adliyeye sevk edildi

İnternetten sahte yetkili servis ilanı vererek, kendilerini tamir için arayan vatandaşların aldıkları beyaz eşyalara, oldukça fahiş tamir ücretleri çıkartarak milyonluk dolandırıcı yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 47 kişiden 45’i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nde birçok vatandaş, internetten buldukları beyaz eşya yetkili servisine, tamir için gönderdikleri eşyalara fahiş fiyatlar çıkartıldığını ve bu yol ile dolandırdıklarını iddia ederek polise başvurdu.

Yapılan şikâyetler üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren kişilerin münferit değil, örgütlü olarak bu işi yaptıkları, yalnızca Kocaeli değil, çevre illerden de birçok kişiyi bu sistem ile dolandırdıkları tespit edildi. Kocaeli Polisi, 1 yıllık takibi sonucu elde edilen deliler doğrultusunda geçtiğimiz Salı günü operasyon için harekete geçti. İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne'den 97 kişiyi bu şekilde dolandırdıkları tespit edilen 2'si çocuk 47 kişi gözaltına alındı.

EŞYALARINI BİLE ALMAYANLAR VAR

İnternete sponsorlu ilanlar vererek, bozulan eşyalarına tamir için yer arayanlara, yetkili servis olduklarını söyleyip eşyalarını aldıktan sonra, yüksek ücretler çıkartarak dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi.

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Sahte yetkili servis çetesinde! 45 kişi adliyeye sevk edildi
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