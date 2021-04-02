Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Gri kategoride aranan kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı
Giriş Tarihi: 2.4.2021 17:35 Son Güncelleme: 2.4.2021 17:42

Son dakika haberi: Gri kategoride aranan kadın terörist 'da yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Son dakika haberi: Gri kategoride aranan kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Son dakika haberi: terör arananlar listesinde Gri kategoride aranan H.T.O isimli kadın, 'nın ilçesi sınır hattından illegal yollardan Türkiye geçişi esnasında yakalandı. Yakalanan kadın teröristin hakkında “Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu” şeklinde istihbarat bulunduğu öğrenildi.

Son dakika alınan bilgilere göre, İl Emniyet müdürlüğü terörle şube müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2015 Ekim'de DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında "Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu" şeklinde istihbarat bulunan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan H.T.O isimli kadın, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke/Hol kampından kaçarak, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınır hattından illegal yollardan Türkiye geçişi esnasında güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Adliye sevk edilen kadın terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Gri kategoride aranan kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA