Son dakika haberi: Gri kategoride aranan kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Son dakika alınan bilgilere göre, İl Emniyet müdürlüğü terörle şube müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2015 Ekim'de DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında "Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu" şeklinde istihbarat bulunan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan H.T.O isimli kadın, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke/Hol kampından kaçarak, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınır hattından illegal yollardan Türkiye geçişi esnasında güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Adliye sevk edilen kadın terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.