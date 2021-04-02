Son dakika: Kırmızı listedeki ilde son 3 günde korkunç tablo: Çok zor geçecek...

Açıklamada, özellikle nisan ve hatta mayıs ayının yaklaşan çay sezonu ve beraberinde Rize'de gerçekleşecek yoğun insan göçü nedeniyle pandemi açısından çok zor geçeceğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Virüs artık çok hızlı bulaşmaktadır. Virüs artık en yakınımızdakilerden bize bulaşmaktadır. Virüs artık çoğu kez bize bulaştıran kişide hiç bir belirti vermediğinden aklımıza bile gelmeden bize bulaşmaktadır. Bir yılı aşkın devam eden sürecin ilimiz için belki de en zor dönemine giriyoruz. Çünkü zaten yüksek olan mevcut riske mutasyon faktörü de eklendi. Gerek kıymetli halkımız, gerekse de sağlık çalışanları ve bu süreçte size hizmet veren tüm kamu çalışanlarımız, kuryesinden belediye işçisine, tüm emekçilerimiz biliyoruz ki hepimiz yorulmuş, sıkılmış hatta umutsuzluğa kapılmış olabiliriz."

Aynı evde yaşayan aile bireyleri dışında yakın akraba eş dost ziyaretleri, beraberce aynı ortamda maskesiz, mesafesiz yemek yeme ve içme faaliyetleri ve sohbet ortamları gibi durumların kontrolsüzce devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bu hatalı rehavette en büyük gerekçe ise 'Bu insanlar tanıdığım kişiler, bunlarda bir şey olmaz, bende de bir şey yok, olsaydı belirtisi olurdu' şeklinde tamamen hataya götüren yaklaşımlardır. Çoğu kişiye virüsü hiçbir belirtisi olmayan bu tip kişilerden bulaşmaktadır. Belirtiler birkaç gün sonra ortaya çıkmakta ve bu arada da virüs birçok kişiye bulaşmış olmaktadır." ifadelerine yer verildi.