SON DAKİKA: Koronavirüs risk haritasındaki tek mavi il Şırnak kontrolü elden bırakmıyor!

Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüste düşük riskli yani mavi renkli ili Şırnak bu konuda iddialı! SABAH'a konuşan Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, "Türkiye'de zorunlu maske uygulamasına geçen ilk şehiriz. Sağlık çalışanlarımız hafiye gibi virüsün peşinde, vakaları ve temaslı sayısını tespit ediyor. Günde bin vaka da çıksa bir vaka da çıksa bizim için aynı. Tedbiri elden hiçbir zaman bırakmayacağız ve düşük risk kategorisinde kalacağız. Orta risk grubuna çıksak bile acil eylem planlarımızı hazırladık" dedi. Başıbüyük, şunları söyledi:

"Biz Şırnak ili olarak ilk koronavirüs vakamızı 24 Mart 2020 tarihinde gördük. O tarihten bu tarafa doğru geldiğimizde de bu noktada çok ciddi çalışmalar yaptık. En önemli çalışmamız mobil tarama ekipleriydi. Mobil tarama ekipleri pozitif vakaların çıktığı alanı dairesel anlama 1 kilometre alanı içine alacak şekilde semptom taraması yapıyordu ve böylece 520 bin kişi semptom taramasından geçirildi."