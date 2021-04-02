Son dakika: Melek İpek'in küçük kızı mahkemede dehşeti anlattı: Anneme silahını doğrulttu, 'Kelime-i Şehadet' getir dedi...

Sonra babam annemi kelepçeledi. Babamın elinde Rambo bıçağı da vardı. Annemin saçından sürükleyerek başka bir odaya götürdü. Uyuduk. Babam işe gitti. Babama 'Neden böyle yapıyorsun' dedik. O da 'Biliyor musunuz? Anneniz beni aldatıyor. Sakın sesinizi çıkartmayın' dedi. Ablam hiç uyumadı. Ablam beni uyandırınca annemin yanına koştuk. Annem yatak odasındaydı. Yanına gittik. Annemin yüzünde kan, ellerinde kelepçe vardı. Annem çıplaktı. Bizim oradan örtü istedi. Verdik üzerine örttü. Sonra bizim Semra diye komşumuz vardı. Oraya gittik. Semra komşudan 'silah burada mı' dedik ve eve döndük. Sonra annem 'Odaya geçin' dedi. Biz çocuk odasındaydık. Sonra babam geldi. Annem duvardaki tüfeği aldı. Babam merdivenlerden gelirken bağırarak 'Sizi öldürmeye geliyorum' diyordu. Sonra annem babama silah doğrultmuş, içeride mermi varmış. Annem babama sıkıp öldürmüş. Bir kere silah sesi geldi. Annem jandarmayı aradı. Annem ambulansı aradı. Annem bizi babamızın cesedini görmememiz için odadan çıkartmadı. Ambulans ve jandarma geldi. Annemi götürdüler."