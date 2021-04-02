Son dakika: Sinovac müjdeyi dünyaya duyurdu! Salgınla mücadelede çok kritik gelişme

Çin'in Sinovac Biotech firması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında yıllık üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardığını açıkladı.

Sinovac, Kovid-19 aşısı üretimi için 3'üncü tesisinin inşasının bittiğini ve faaliyete hazır olduğunu duyurdu.

Üçüncü tesisin, aşı bileşenlerinin seri üretimini başlattığını bildiren firma yıllık aşı üretim kapasitesinin 2 milyar doza ulaştığını ifade etti.