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Giriş Tarihi: 2.4.2021 12:25

Son dakika: Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi! Bir günde 58 bin sorgu yapıldı

DHA
Son dakika: Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi! Bir günde 58 bin sorgu yapıldı

Son dakika haberine göre 'da Vali Zülkif Dağlı'nın 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' açıklamalarının ardından 1 günde 58 bin 848 HES kodu sorgulaması yapıldı. Kentte izolasyon kuralını ihlal eden 12 kişiye de toplam 37 bin 800 TL para cezası uygulandı.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan duyurulan risk haritasında 4 haftadır 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Samsun'da Vali Zülkif Dağlı'nın 'Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak' açıklamalarının ardından denetimler artırıldı.

Dün il genelinde koronavirüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol kontrolü ve şok uygulamalarda 54 bin 161 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 12 kişiye ise toplam 37 bin 800 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 750 kişinin ikametleri denetlendi, 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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Son dakika: Vali 'uçan kuşa HES kodu sorulacak' dedi! Bir günde 58 bin sorgu yapıldı
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