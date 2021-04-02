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Giriş Tarihi: 2.4.2021 22:29 Son Güncelleme: 2.4.2021 22:39

’deki manzara, sonrası da değişmedi

Taksim’deki manzara, kısıtlama sonrası da değişmedi

’da salgınıyla mücadele kapsamında tekrar uygulamaya konulan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. İstiklal Caddesi ve Meydanı'nda manzara ise öncesini aratmadı. Meydan ve cadde turistlere kalırken polis ve zabıta ekipleri megafonlarla maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları yetkilileri yeniden tedbir almaya iterken, geçtiğimiz aylarda uygulanan hafta sonu yasağı geri geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

TAKSİM'DE MANZARA DEĞİŞMEDİ

Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başlarken İstiklal Caddesi ve Taksim'de manzara pek değişmedi. Cadde ve meydan turistlere kalırken görevli polis ve zabıta ekipleri megafonlarla kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI

Öte yandan saat 18.00 sıralarında İBB verilerine göre yüzde 72 olan İstanbul trafiğindeki yoğunluk ise, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yüzde 31 seviyelerine geriledi.

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Taksim’deki manzara, kısıtlama sonrası da değişmedi
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