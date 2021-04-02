Terör bombası bir can daha aldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayvanları otlatan çoban Cemil Kaçar (42), mayına basması sonucu yaşamını yitirdi. Körseli köyünde hayvanları otlatmaya götüren çoban Cemil Kaçar'ın bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaçar'ın cansız bedenini otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürdü. Jandarma ekiplerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürerken, 3 çocuk babası Kaçar'ın cansız bedeni yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek. Mayının terör örgütü PKK tarafından döşendiği belirlendi.