Turuncu listede yer alan kardeşine ‘teslim ol” çağrısı yaptı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. Muş'un Varto İlçesi'nden gelen Mahmut Yılmaz 19 yıl önce Fransa'da inşaatlarda çalışırken kandırılıp dağa kaçırılan kardeşi Harun için eyleme katıldı. Şuan İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan terörist listesinde 1 milyon liralık 'turuncu' kategoride yer alan kardeşi Harun'a teslim olması için çağrıda bulunan Mahmut Yılmaz, Avrupa'da bulunan terör örgütü PKK'ya yakın dernek ve partilerin kardeşini kandırarak, dağa götürdüğünü söyledi. Kardeşinin inşaatlarda çalışarak ekmeğinin peşinde ve terörden uzak biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle dedi: "Annem ve babam yaşlandı. Onlar gelemedi. Beni gönderdiler. Annem 'Ben sağ iken oğlumu görmek istiyorum' dedi, 75 yaşında. Temennimiz o ki inşallah bu bayram, çifte bayram yaşayacağız.

Millet, devlet el ele verince bu işi başaracağız. İnşallah bundan sonra bu acıları yaşamayız. Varto halkı olarak çok çektik. İnşallah bundan sonra huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşimin bir an önce ailesine, anne ve babasına kavuşmasını diliyorum. Annemin gözleri ağlaya ağlaya görmüyor artık, en azından kokusunu hissetmek istiyor. Eğer kardeşim duyuyorsa bizi izliyorsa annesine dönsün. Tüm anneler gibi o da evladına kavuşmak istiyor. En son Suriye'de olduğunu biliyoruz."