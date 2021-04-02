Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı toprağa verildi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Muhsin Ertuğrul'un tiyatrocu ve opera sanatçısı eşi Handan Ertuğrul dün 94 yaşında yaşamını yitirdi. Ertuğrul, bugün eşinin adını taşıyan Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Devlet Tiyatrosu Eski Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un tiyatrocu ve opera sanatçısı Handan Ertuğrul dün 94 yaşında hayatını kaybetti. Handan Ertuğrul, eşinin adını taşıyan Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından Ertuğrul, Goethe, Ibsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarını başarıyla canlandırmış; Operada Mozart'ın Figaro'nun Düğünü'nde Barbarina rolünü oynayan Ertuğrul, birçok müzikalde de önemli işlere imza atmıştı.