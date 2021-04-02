Yerli intranazal Kovid-19 aşısında son dakika: Mutasyona karşı etkisi kanıtlandı

AŞI MUTASYONA KARŞI ETKİLİ

Yunus Emre Deli, "Bağımsız laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerde Vuhan suşuna karşı geliştirilen intranazal aşının İngiltere varyantına karşı da etkili olduğu ortaya çıktı. Pre-klinik aşaması tamamlanan Nanografi aşısı, halihazırda yeni varyanta karşı etkili olduğu gibi pandemi sürecinin olumsuz yöndeki seyrinde yeni varyantlara karşı da mRNA aşı teknolojisinde olduğu gibi hızlı şekilde modellenebilecek." diye konuştu.