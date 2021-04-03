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Giriş Tarihi: 3.4.2021 23:49

AK Parti İl Başkanı Kabaktepe'den İBB yönetimine 'metro' tepkisi: "Yahu bunlarda tık yok"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB yönetimine 'metro' tepkisi: Yahu bunlarda tık yok

AK Parti İl Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, metro inşaatları üzerinden ’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tepki gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul’da temeli atılan Tavşantepe-Havalimanı metro hattı paylaşımını alıntılayan Kabaktepe, "Yahu bunlarda tık yok. İki yılda toplasan iki kilometre metro yapamadılar" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını sağlayacak projede ilk ray kaynağı, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle yapıldı.

Projeyle, Ankara-İstanbul YHT İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatları birbirine bağlanacak.

"YAHU BUNLARDA TIK YOK"
Söz konusu gelişmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.

Megakentten AK Parti belediyeciliğinin çıkarılıp yerine CHP belediyeciliğinin konduğunda ortada ne kent ne de hizmet kaldığını vurgulayan Kabaktepe, "Hani Genel Başkanları diyor ya "tıkır tıkır" diye. Yahu bunlarda tık yok. 2 yılda toplasan 2 km metro yapmadılar. Bakanlığımız yapıyor, bunlar da izliyor." ifadelerini kullandı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB yönetimine 'metro' tepkisi: "Yahu bunlarda tık yok"
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