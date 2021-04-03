"Aşıdan başka korunmamız mümkün değil"

Türkiye'de aşılamanın başarıyla devam ettiğini belirten İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek; "Mutasyonlu virüsten dolayı vaka sayısı başvurlarının 10 kat arttığını hastalıklarda ise 5 kat olduğunu söyledi.

Tükek "koronavirüsten korunmak için kalabalık ortamlardan mutlaka uzak kalınmalıdır. Ülkemizde aşılar başarıyla yapılmaktadır. Özellikle Sinovac aşısı vatandaşlarımıza başarıyla uygulanmıştır. Bugün yapılan Biontech aşısı mutasyondan korunmada da etkili olabileceği kanıtlanmıştır. Aşıdan başka korunma yolumuz yok. Maske, hijyen ve sosyal mesafe ile birlikte virüsten korunmak için aşı yapılması gerekmektedir. Kapanıp açıldıktan sonra vaka sayılarında ciddi artış meydana gelmektedir. Aşılanmanın yaygın olarak yapılması ve toplumun belli bir yüzdesinin aşılanması gerekmektedir. Virüsü ancak bu şekilde durdurabiliriz. Aşılara güvensizliği anlamış değiliz. Bu bir virüs ve virüslere karşı en iyi korunma aşıdır. Kızamık, suçiçeği ve diğer virüs hastalıklarını aşılarla yendik. Bu mutasyonlu virüsü yapılan aşılar etkisiz kılabilir. Bununla ilgili işlemler takip ediliyor. Yeni aşılarda üretilebilir. Bu durum tahmini 8 ay gibi bir süreyi uzatılabilir. Türkiye'de 40 bine ulaşan vakalar görülmektedir. Hastanelerde ise başvurularda 10 kat, hastalıklarda ise 40 kat artış oldu. Bunun için kalabalıklardan uzak durarak, maske, mesafe ve hijyen ile virüsten korunabiliriz." dedi