Bu nasıl doktor? 26 yıllık doktor sağlık yerine zehir saçtı

Ankara'da 26 yıllık doktor olan Aile Hekimi Ömer Ali E. sağlık yerine zehir saçtı. İstanbul'dan tedarik ettiği uyuşturucu hapları, iş teklifinde bulunduğu Gökhan D. üzerinden piyasaya süren doktor gözaltına alındı. Whatsapp yazışmalarına rağmen suçunu inkar eden doktor çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kalan doktor Ömer Ali E'nin Aile Sağlığı Merkezi'ndeki işine tekrar döndüğü öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Mamak İlçesi'nde Aile Hekimi olarak görev yapan 26 yıllık doktor Ömer Ali E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Narkotik ekipleri, aile hekimini adım adım izini sürerek uyuşturucu ticaretini nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

26 YILLIK DOKTORDAN UYUŞTURUCU İÇİN İŞ TEKLİFİ

Cezaevinden 1 yıl önce çıkan Göhkan D., Mamak İlçesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor Ömer Ali. E.'ye sağlık durumundan dolayı muayene oldu. Samimiyeti ilerleten doktor Ömer Ali E., işsiz olan Gökhan D.'ye durumu anlatarak iş teklifinde bulundu.

WHATSAPP ÜZERİNDEN TALİMAT

İstanbul'dan tedarik edilen uyuşturucular kargo süsü verilerek yolcu otobüsünün bagajında Ankara'ya gönderildi. AŞTİ'de yolcu otobüsünden uyuşturucu maddeleri alan aile hekimi Ömer Ali E., whatsapp üzerinden Gökhan D. ile iletişime geçerek uyuşturucu bekleyen adreslere sevkiyat yapması talimatını verdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon için düğmeye basan Narkotik ekipleri, yolcu otobüsünün duracağı güzergahta bekleyeme başladı. Otobüsün gelmesiyle birlikte kargonun teslim aldığını belirleyen Narkotik ekipleri, Gökhan D.'yi suçüstünde yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, paketin içerisinde 370 tablet toplamda 5 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Eş zamanlı olarak Aile Hekimi Ömer Ali E.'de yakalanarak emniyete getirildi.

DOKTOR YAZIŞMALARA RAĞMEN SUÇUNU İNKAR ETTİ

Emniyet Müdürlüğünde telefonları inceleme alan Narkotik ekipler, doktor Ömer Ali E.'nin delil bırakmamak için whatsapp yazışmalarını sildiğini görüldü. Gökhan D. telefonu incelendiğinde ise, doktor Ömer Ali E. ile yapılan bütün yazışmaların durduğunu tespit edildi. Narkotik ekipleri, sorguda aile hekimine yazışmaları gösterilmesine rağmen suçlamaları kabul etmedi. Gökhan D. yapılan sevkiyatı nasıl temin ettikleri ve kimlere sattıklarını her şeyi itiraf etti.

UYUŞTURUCU TACİRİ DOKTOR SERBEST KALDI

Emniyet'teki işlemlerin ardından aile hekimi Ömer Ali E. ile Gökhan D., 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelileri 'Adli Kontrol Şartı' ile mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, ise 'Adli Kontrol Hükümleri' şartıyla ile doktor Ömer Ali E.'yi serbest bıraktı. Aile hekiminin görevine devam ettiği öğrenildi.