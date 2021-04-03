ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.E.Y.'nin, adresini tespit etti. Ekipler S.E.Y.'i gözaltına alındı.

S.E.Y.'nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, Kayseri'de öğretmenlik yaptığı dönemde KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.

S.E.Y.'nin, Malatya'da özel bir eğitim kurumunda çalıştığı sırada örgütün öğrenci yapılanmasında olduğu tutuklandıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. S.E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.