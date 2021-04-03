FETÖ’nün 3 ayağına operasyon

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce ihraç edilen 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş ve daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci ile 2 mahrem imam deşifre oldu. Ankara Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 9 ildeki operasyonunda 34 örgüt üyesinden 28'i gözaltına alındı.FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ise görevlerinden ihraç edilen ByLock kullanıcısı 6'sı 1. sınıf, 2'si 3. sınıf, 2'si 4. sınıf emniyet müdürü ile 1'i emniyet amiri, 9 komiser, 5 komiser yardımcısı ve 7 polis memuru hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. 32 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar arasında, 2008 ile 2012 yılları arasında Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapan Ali Y., 2012 ile 2014 arasında Trabzon Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapan Tahsin Ş., polis başmüfettişi Nedim Ü., 2014 ile 2018 arasında Havacılık Daire Başkanlığı'nda pilot emniyet müdürü olan Mehmet D., Polis Akademisi Başkanlığı'nda emniyet müdürü öğretim görevlisi olan Durali B. ile 2015'e kadar Kızılcahaman İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan Ahmet A.'nın bulunduğu öğrenildi.Ankara'da yargı yapılanması içindeki militanlara yönelik soruşturmada, 2016 öncesi örgütün oluşturduğu hâkim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 14 şüpheli için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10'u avukat 14 örgüt üyesi de yakalandı. Yakalanan FETÖ üyeleri arasında Diyarbakır'da görevliyken ihraç edilen hâkim Muhammed G. ile İstanbul'da hâkim adayıyken istifa eden Ahmet Mücahit S.'nin de olduğu öğrenildi.Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'nün firari "ablası" saklandığı evde yakalandı. E.Ç'nin, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen E.Ç'nin 2018'den bu yana firari olduğu belirlendi. E.Ç'nin, örgütün mahrem yapılanmasında sözde "Erzurum büyük bölge talebe mesulü" olduğu saptandı. E.Ç'nin ayrıca üniversite yapılanmasındaki örgüt üyelerinin telefonlarına örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklediği tespit edildi.Örgüt dershanelerinden adam kazandırma gibi faaliyetlerde bulunan ve örgütün ödül programlarında sunuculuk yapan E.Ç'nin eşinin de kamu görevinden ihraç edildiği, FETÖ üyeliği nedeniyle uzun süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi.Adana'da ise gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheliden biri tutuklandı. Tutuklanan M.S.Ç.'nin (30), öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' olduğu, ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu öne sürüldü. 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi ise serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Z.Ö. (39) ile Ş.K. (36) isimli kadınların da emniyette görevli polislerin eşlerinden sorumlu 'mahrem abla' oldukları, örgütün gizli haberleşme programlarını kullandıkları öne sürüldü.