HDP-PKK ittifakı! Aileyi yaka paça dışarı attılar

2012 yılında Suriye'de yaşanan iç savaş esnasında PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütü, Suriye'li ailenin 13 yaşındaki kızı Neriman Şeyh Ahmet'i örgüt saflarına katmak amacıyla ailesinden koparmaya çalıştı. Biricik evlatlarını kanlı örgüte kaptırmak istemeyen Suriyeli aile herşeylerini geride bırakıp, yaşadığı toprakları terk ederek 2013 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti. 13 yaşındaki kızın peşini bırakmayan PKK, HDP aracılığıyla çocuğu dağa kaçırdır. HDP binasına giderek kızını isteyen anne yaka paça atıldıktan sonra evlat nöbetine katıldı.

HDP-PKK İTTİFAKI SAHNEDE

Güvenlik güçlerinin kar-kış demeden yaptıkları başarılı operasyonlar sonucunda her geçen gün kan kaybeden terör örgütü, yaşadığı eleman sıkıntısını çözmek amacıyla çocuklara göz dikti. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin Suruç ilçe teşkilatınca Suriyeli ailenin 13 yaşındaki evladı Neriman Şeyh Ahmet kandırılarak dağa çıkarıldı.

HDP BİNASINDAN ATILDI

Acılı anne çocuğunu kurtarmak amacıyla gittiği parti binasında her defasında tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Evladından vazgeçmeyen acılı anne parti binasına bir daha gelmemesi amacıyla, çocuğunun Kandil'e gönderildiği söylenerek, yaka paça dışarı atıldı.

SURİYELİ ANNE EVLAT NÖBETİNE KATILDI

Sekiz yıldır evlat hasretiyle yanan acılı anne Medine Elberkel biricik evladına kavuşmak umuduyla, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 03 Eylül 2019'dan bu yana süren Evlat Nöbetine katıldı. Her geçen gün çığ gibi büyüyen Diyarbakır HDP İl binası önündeki Evlat Nöbeti eylemine Suriyeli anne Medine Elberkel'nin de katılması ile birlikte oturma eylemi yapan aile sayısı 221'e yükseldi.