HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Terörle Mücadele Şube ekiplerince Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine gözaltına alındığını açıkladı.Bu arada Anayasa Mahkemesi (AYM), terörle iltisaklı olduğu için ceza alan ve milletvekilliği düşen Gergerlioğlu'nun yaptığı bireysel başvuruya yönelik gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, "Milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa Mahkemesi'nin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır" denildi.Milletvekilliğinin düşmesi konusunda AYM'ye başvuru hakkının bulunduğu, ancak kesin hüküm giyme nedeniyle düşmede müracaat imkanının tanınmadığı belirtilen kararda, "Bu itibarla Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa'nın 85'inci maddesi kapsamının ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır" ifadesi yer aldı.Bu nedenle AYM'nin, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali isteminin yetkisizlik nedeniyle reddine karar verdiği bildirildi.