Hudut kartalları hainlere geçit vermiyor

Hudut kartalları, son üç ayda FETÖ üyesi 22 ve PKK mensubu 14 teröristi yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.Yılbaşından itibaren 22 FETÖ üyesi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken hudut birliklerince yakalandı. Hudut birliklerinin söz konusu dönemde yakaladığı kaçakların arasında PKK üyesi 14 terörist de yer aldı. Öte yandan hudut birlikleri, geçen ay yurt genelinde yasa dışı yollardan hudutlardan geçmeye çalışan 5 bin 867 kişiyi yakaladı. Hudut kartalları, operasyonlarda gümrük kaçağı 19 bin 346 paket sigara, 116 kilogram uyuşturucu ve 350 muhtelif silah ele geçirdi.