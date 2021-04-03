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Giriş Tarihi: 3.4.2021 20:19

İçişleri Bakanı Soylu’dan Kuyucak Kaymakamı için taziye mesajı

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
İçişleri Bakanı Soylu’dan Kuyucak Kaymakamı için taziye mesajı

İçişleri Bakanı , hayatını kaybeden Kuyucak kaymakamı Yılmaz Kurt için, “Başımız sağ olsun” dedi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kaymakamı Yılmaz Kurt, dün akşam saatlerinde Didim ilçesindeki Akbük Mahallesi sahilinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Üç çocuk babası Kurt'un cenazesi, Trabzon'un Çaykara ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Twitter hesabından Kurt için bir taziye mesajı yayımladı. Soylu, mesajında şunları ifade etti:
"Aydın Kuyucak Kaymakamımız Yılmaz Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

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İçişleri Bakanı Soylu’dan Kuyucak Kaymakamı için taziye mesajı
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