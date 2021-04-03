İçişleri Bakanı Soylu’dan Kuyucak Kaymakamı için taziye mesajı

Üç çocuk babası Kurt'un cenazesi, Trabzon'un Çaykara ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Twitter hesabından Kurt için bir taziye mesajı yayımladı. Soylu, mesajında şunları ifade etti:

"Aydın Kuyucak Kaymakamımız Yılmaz Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."