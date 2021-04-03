İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hadlerini bildireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Yaptığı konuşmada, komandolara başarılar dileyen Soylu, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler de verdi. PKK'ya katılımın geçen yıl 53 kişiyle sınırlı kaldığını belirten Soylu, "Ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl tam 243 kişi dağdan indirilmiştir. Bu yıl da katılım 11, ikna 40 kişidir" diye konuştu.Örgütün yurt içindeki varlığının da önemli ölçüde azaltıldığını belirten Soylu, "Birileri rahatsız olsa da burun kıvırsa da bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına gelmiştir. Kafalarını kış üstlenmesinden çıkardılar, teker teker hadlerini bildireceğiz. Bu yıl onlara tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz" dedi.Soylu, "Anne babaların, evlatlarını PKK'ya ve onun simsarlarına kaptırmamaları konusunda azimli ve kararlıyız. Allah'a çok şükür, böyle evlatları karşımızda görünce azmimiz de kararlılığımız da inancımız da artmaktadır" ifadelerine yer verdi.