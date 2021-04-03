İdlibliler briket evlerine kavuştu

İdlib'de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, ilk olarak Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde dörtlü bloklar halinde brüt 38 metrekarelik bin 290 briket evin ilk etap çalışmasını tamamladı. Sermada ilçesindeki briket evlerin açılış töreninde, tamamlanan evlerden 748'ine aileler yerleştirilmeye başlandı. Törende proje bölgesinde ayrıca çocuk oyun parkı ve sağlık ocağının da açılışı yapıldı.





"BU İNSANLARI KURTARIN"



Briket evlerin açılış töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarımızın tamamının desteği ile başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde insanlar kalıcı çözümlere bir adım daha yaklaşıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın briket evleri projesini yakından takip ettiğini belirten Kınık, "Cumhurbaşkanımız zeytin ağaçlarının altında, yağmurdaki balçıkta çamura bulanmış bir çocuğun ve ailenin halini görünce bizlere talimat verdi. 'Bu insanlara koruma sağlayın, bu insanların sırtını duvara yaslayacakları bir barınma sağlayın. Bu insanların ayaklarını çamurdan kurtarın' dediğini" söyledi. Kınık sözlerine şöyle devam etti: "Bu bölgede bin 300 ev yaklaşık 7 bin insana sıcak bir yuva olacak. Kızılay bu zamana kadar destekçilerimiz ve paydaşlarımızla Suriye içine 56 bin tır insani yardım malzemesi gönderdi. Yaklaşık 128 bin çadır ve barınma malzemesi, yaklaşık 720 milyon adet gıda kolisi, 30 milyon adet hijyen malzemesi, 2 buçuk milyon kırtasiye malzemesi, 65 milyon giyim ve battaniye dağıttı. Her gün yaklaşık 25 bin ekmek Kızılay fırınlarında pişirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Her yıl Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile devletimiz, AFAD, operasyonlarıyla 100 bin ton un Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

MEŞHED RUHİN BRİKET EV PROJESİ



Meşhed Ruhin Briket Ev Projesi kapsamında yapımı tamamlanan briket evler; 2 oda, mutfak, avlu ve tuvalet/duştan oluşuyor. Briket evlerin yer aldığı bölgede temiz su ihtiyacı olduğu göz önüne alınarak, evlerde foseptik çukur ve temiz-atık su hatları gibi kalıcı altyapı sistemleri oluşturularak hijyen ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor. Proje bölgesinde 22 derslikli okul da bulunuyor. Oyun parkının da yer aldığı proje bölgesinde bir de sağlık ocağı kuruldu.