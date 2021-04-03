İstanbul'da Cumartesi günü kısıtlamaya rağmen hafta sonu nikahları  kıyıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında daha önce serbest olan vakaların artmasından sonra tekrar yasakların uygulandığı Cumartesi günü son haftasonu nikahları kıyıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sakin bir gün geçirdi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentte sessizlik hakim oldu. Sahil bölgelerinde de sakinlik yaşanırken, bazı vatandaşlar yürüme mesafesindeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden alışveriş yapıyor. Dışarıda, kısıtlamadan muaf tutulanlar ile işe gitmek isteyen vatandaşlar sokaklara çıktı.



Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekiplerince D-100 kara yolunda oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı inceledi. Bazı belediye ekiplerinin de kısıtlamaları fırsat bilerek sokaklarda çalışma yaptığı görüldü.



Beşiktaş Dolmabahçe'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı. Yapılan denetimde ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol edildi. Kontrollerde herkesin yasağa uyulduğu izin belgesi olamayan kişilerin olmadığı görüldü. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.



FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM



Fatih'te yunus polisi ekipleri ilçe genelinde sokak sokak denetim yaptı. Denetimde uyuşturucu ticareti yapan ve bazı suçlardan aranması olduğu öğrenilen iki şüpheliyi gözaltına alındı.



Sultanahmet Meydanında bir araya geldi. Polislerin bir araya geldiği anlar ise havadan görüntülendi.



Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce Cumartesi için alınan nikah tarihleri kısıtlamaya rağmen değiştirilmedi. Nikah dairelerinde son haftasonu nikahları kıyıldı. Davetliler ise salonlara ve alana kontrollü şekilde alındı.



Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 12.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.